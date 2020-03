Froukje de Both geniet van vlinderstoel en inloopkast bij slaapkamer

Froukje heeft duidelijk één favoriete plek in huis: de vlinderstoel. Deze stoel zit heerlijk en op dit plekje geniet zij regelmatig van een bak koffie. Naast deze stoel is ze ook gek op haar kast en de spiegel die daarnaast hangt. Ondanks dat de spiegel naar eigen zeggen geen schoonheid is maakt deze het huis volgens Froukje compleet en voelt het hierdoor aan als ‘thuis’.



In de slaapkamer is het voor Froukje de Both belangrijk dat het niet te licht is en dat er een knusse sfeer hangt. De kleuren en materialen in de slaapkamer moeten je omarmen, vindt Froukje. Last but not least heeft Froukje een gave inloopkast, de droom van elke vrouw!