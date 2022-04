Galm in je huis? Deze oplossingen dempen het geluid

Huurprij­zen vrijesec­tor­wo­nin­gen stijgen stug verder, aantal nieuwe verhurin­gen daalt fors

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen. Het aantal transacties - ofwel het aantal nieuw verhuurde woningen - daalde met bijna 30 procent echter flink. Dat melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland donderdag.

31 maart