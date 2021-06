Geen groene vingers? Met deze tips maak je van jouw stekje een echte plant

Waar je ook kijkt in het huis van Van der Weijde, overal staan plantjes. In de kastjes, op de tafel, ze staan en hangen voor het raam en zelfs haar slaapkamer is een plantenoase. Bijna alle plantjes zijn als stekje binnengekomen. ,,Deze sanseveria is van een stekje van een plant van m’n moeder.” Ook haalt ze planten uit de plantenbieb die in Moordrecht als paddenstoelen uit de grond schieten. ,,Ik hield altijd al van plantjes, maar door de komst van de plantenbieb is het wel echt ontploft. Nu stek ik planten, om te kunnen ruilen met anderen.”