Geen wasmachine, maar wel snel je kleding opfrissen op vakantie? Pak een plantenspuit in!

SchoonmaaktipSnel een wasje draaien is er op vakantie meestal niet bij. Maar geen nood: schoonmaakexpert Marja Middeldorp heeft tips om kleding op te frissen zonder dat er een wasmachine bij komt kijken. In deze rubriek helpt ze wekelijks om alledaagse problemen op te lossen.

,,Op vakantie hebben we geen zin om te wassen en tegelijkertijd transpireren we meer’’, zegt Marja. ,,Ik heb makkelijk praten, ik zweet niet zoveel. Niemand ziet bij mij ooit een druppeltje zweet. Maar ik ken het probleem heel goed, ik heb ook huisgenoten gehad. En ik heb in Abu Dhabi gewoond, nou, daar zaten we allemaal te puffen in 50 graden met een luchtvochtigheid van 90 procent. Dat deed wel wat met je lichaam hoor, en dus ook met je kleren.’’

,,De wasmachine is zo makkelijk, dat we alles na een keer dragen in de was gooien. Op vakantie is die wasmachine niet altijd in de buurt’’, zegt Marja. Maar er zijn manieren om je kleding ook zonder water op te frissen, zodat je het nog een keertje aan kunt doen. We zetten vijf tips op een rij.

1. Luchten, luchten, luchten

,,Misschien zal je denken, daar heb je Marja weer met haar ‘boomer-praat’, maar vroeger hingen we onze kleding te luchten’’, zegt ze. ,,Gewoon voor een open raam, dan was het ’s morgens weer fris. Luchten is nog steeds een heel goed alternatief om je kleding fris te krijgen terwijl jij slaapt.’’

2. Plantenspuit met azijn

Op de paklijst voor op vakantie: een plantenspuit en een flesje azijn. De witte azijn die je ook door de salade doet. ,,Vul de plantenspuit voor een derde met azijn, twee derde met water. Dan spray je dat op de plek waar de kleding geurt.’’ Azijn ontgeurt namelijk, legt Marja uit. ,,En je zult zien dat als het ingedroogde zweet een vlek geeft, deze minder wordt.’’

Mocht je wél thuis zijn, een droger bij de hand hebben en snel de boel willen opfrissen, kun je de kleren ook na een beetje van deze spray nog even in de droger gooien, tipt Marja. ,,Als je het er daarna meteen uithaalt en opvouwt, heeft het ook minder kreukels.’’

Ik heb ooit één keer de knuffel van mijn zoon in de was gedaan. Die fout heb ik daarna nooit meer gemaakt

3. In de diepvries

,,De diepvries! De diepvries is ideaal’’, zegt Marja. En ook in appartementen, caravans of campers zit vaak wel een klein vriesvak dat hiervoor te gebruiken is. ,,Vouw de kleding netjes op, doe het in een plastic zakje en leg het in de diepvries. De bacteriën gaan dood. Ook geschikt voor knuffels. Ik heb ooit één keer de knuffel van mijn zoon in de was gedaan. Die fout heb ik daarna nooit meer gemaakt. De eigen geur geeft veiligheid. Maar dan is het wél goed om af en toe even de bacteriën te doden.’’

En is de transpiratiegeur onverminderd en heb je een strijkijzer bij de hand? ,,Een paar klein stootjes met het stoomstrijkijzer onder de oksels, en zelfs zonder wassen loop je er weer fris bij.’’

4. Talkpoeder in plaats van deodorant

Marja gebruikt talkpoeder als het warm is, vertelt ze. ,,Je hebt ook talkpoeder met menthol erin. Dat vind ik heerlijk: het jeukt niet en is verzachtend. Dan heb je al minder last van gele transpiratievlekken.’’ Maar het middel is ook geschikt om voor je kleren te gebruiken, stelt ze. ,,Doe je kleren binnenstebuiten, klopt er aan de binnenkant wat talkpoeder op. Dat geeft geen vlekken, want het is gewoon droog poeder. Laat het intrekken en daarna weer laten luchten. Dan durf je zelfs aan je eigen oksels te ruiken.’’

Vroeger ging je ook niet naar de stomerij, dat was veel te duur. Een nachtje luchten doet wonderen

5. Soda tegen gele transpiratievlekken

Is het leed al geschied en heb je gele vlekken in (lichte) kleding? Dan komt soda om de hoek kijken. ,,De fijne soda breng je aan op de vlekken en die wrijf je goed in. Laat dat maar lekker even zitten en voor mijn part lucht je dat ook weer. Dank klop je de soda er de volgende dag weer af. Je hoeft niets na te spoelen’’, zegt Marja. ,,Het vuil trekt in de sodakorrels en bovendien ontgeurt het.’’

,,Je hebt ook nog zaken als textielverfrisser’’, zegt Marja ,,maar daar ben ik niet zo’n fan van. Geef mij maar oude middelen. Vroeger ging je ook niet naar de stomerij, dat was veel te duur. Een nachtje luchten doet wonderen. Luchten is het magische woord deze week. En prettige bijkomstigheid: je kleding blijft langer mooi als je het niet elke keer wast.’’

