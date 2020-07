‘Gemakkelijker een hypotheek voor starters met hoge huur’

interactieve kaart Energie­prijs voor huishou­dens sinds vandaag fors naar beneden: dit zijn de verschil­len

1 juli De tarieven van variabele energiecontracten zijn sinds 1 juli fors lager. Huishoudens betalen minder om hun huis te verwarmen en verlichten nadat de leveringskosten naar beneden doken in de coronacrisis. Independer.nl brengt in kaart wat het effect daarvan is.