Gemeente Delft spoort huizenkopers aan om minimaal helft van woning tot groene natuur om te vormen

De beste apps voor groene vingers: ‘Hiermee weet je hoe je moet planten en oogsten’

Nu de winter achter ons ligt, kunnen we met onze groene vingers aan de slag in de moestuin. Maar wie niet zo handig is met tuinieren of met moeite een tulp van een meiklokje kunt onderscheiden, heeft gelukkig een aantal digitale hulplijnen.