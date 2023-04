Getest: Dit is de beste grasmaaier met snoer

Bij elektrische grasmaaiers met een snoer is het aanbod breed. De grasmaaiers die echt goed uit de test komen zijn groot, breed en kosten meer dan 200 euro. Net boven de 100 euro vind je een aantal elektrische maaiers met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Maaiers van minder dan 100 euro scoren niet goed.

De Consumentenbond test grasmaaiers op onder meer maaien, gebruiksgemak, voorzieningen, accu, lawaai en energieverbruik. In totaal zijn er 87 grasmaaiers getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Dit waren grasmaaiers met snoer, accu, robotmaaiers en handgrasmaaiers.

Bij de 31 geteste grasmaaiers met snoer komt een model van Powerplus als Beste uit de Test. Een model van Makita is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Powerplus POWWPG10240

Volledig scherm Powerplus POWWPG10240. © Consumentenbond

De Powerplus POWPG10240 is een elektrische grasmaaier met snoer voor gazons tot 750 m². Normaal gras maaien doet hij heel goed met een zeer brede maaistrook van 46 cm. Deze grasmaaier heeft een vermogen van 1800 Watt, de constructie is goed en hij weegt 29 kg.

Nat en slecht onderhouden gras maait hij goed, maar de machine heeft wat moeite met lang gras. Hij heeft zeven maaihoogte-standen en een verstelbare duwboom. De minimale maaihoogte is 30 mm. De maximale maaihoogte is 90 mm.

Deze grasmaaier is makkelijk in gebruik en maait ook goed op moeilijk terrein. Maar op hellingen presteert hij wat minder. De machine kan ook mulchen. Hij maakt het gemaaide gras extra fijn en verdeelt het weer over het gazon. Dat is goed voor het gras en zorgt voor minder grasafval. Het hulpstuk daarvoor wordt meegeleverd, net als een opvangbak van 32 liter.

Beste Koop: Makita ELM3720

Volledig scherm Makita ELM3720. © Consumentenbond

De Makita ELM3720 is een elektrische grasmaaier met snoer voor gazons tot 500 m². De machine is heel makkelijk in gebruik en maait prima met een vrij brede maaistrook van 37 cm. Deze grasmaaier heeft een vermogen van 1400 Watt en weegt 15 kg.

Deze grasmaaier van Makita maait normaal gras goed en nat gras zelfs nog wat beter. Maar hij komt pas echt goed tot zijn recht op slecht onderhouden gras. De machine heeft drie maaistanden: de minimale maaihoogte is 20 mm en de maximale maaihoogte is 55 mm.

De constructie van deze grasmaaier is goed. Hij heeft een verstelbare duwboom en er wordt een opvangbak van 17 liter meegeleverd. Helaas kan deze grasmaaier niet mulchen en heeft hij wat moeite met lang gras. Hij doet hij het ook wat minder goed op hellingen en moeilijk terrein.

