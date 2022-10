Getest: dit is de beste inbouwvaatwasser

Inbouwvaatwassers zijn de meest verkochte modellen. Ze zijn standaard zo’n 80 tot 85 cm hoog en 60 cm breed. Maar er zijn ook extra hoge en smalle modellen voor als je in jouw keuken een afwijkende maat nodig hebt.

De Consumentenbond test vaatwassers op onder meer (af)wassen, drogen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal ruim 120 vaatwassers (vrijstaand en inbouw) getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 67 geteste inbouwvaatwassers komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Dit model is ook niet duur in aanschaf en is daardoor tegelijk ook de Beste Koop. Een goed en nog iets goedkoper alternatief is een vaatwasser van Whirlpool.

Volledig scherm De beste uit de test én de beste koop. © De Consumentenbond

Deze vaatwasser van Bosch wast goed schoon en het automatische programma is ook lekker snel. De vaat komt in slechts 2 uur tijd goed droog uit de machine. Daarnaast is de machine ook zuinig met energie en water.

Hij is voorzien van wifi. Via de Home Connect-app kun je hem aanzetten en zien wanneer hij klaar is. Ook vind je in de app advies over de programmakeuze. Als je de vaatwasser met je stem wilt bedienen, kan dat ook. Je hebt dan wel een andere app nodig: de Alexa-app van Amazon.

De bediening werkt eenvoudig en je kunt de vaatwasser op verschillende manieren indelen. Tijdens gebruik is hij erg stil. Als het programma is afgelopen, kun je dat zien aan een lampje dat is gericht op de vloer voor de machine.

Hij heeft ook enkele minpunten. Het automatische programma wast in de meeste gevallen prima schoon, maar soms kunnen hardnekkige vlekken nog achterblijven. Het ecoprogramma is hier wat beter in, maar dat programma duurt wel erg lang (ongeveer 4 uur en 3 kwartier). Verder is het doseerbakje wat lastig te openen en heeft de vaatwasser geen speciaal programma voor glas.

Volledig scherm Alternatief. © De Consumentenbond

Deze vaatwasser van Whirlpool doet over het algemeen niet veel onder voor de Bosch. Wassen doet hij zelfs een tikkeltje beter, maar drogen juist iets minder goed. Al droogt hij de vaat nog steeds prima. Ook is hij zuinig met energie. Met water is hij iets minder zuinig.

Opvallend is dat het automatische programma en het ecoprogramma allebei zo’n 3 uur duren. Voor het automatische programma is dat wel aan de lange kant.

De Whirlpool is wat betreft uitvoering eenvoudiger dan de Bosch. Zo heeft hij geen wifi en dus ook geen bediening via app of stem. Wel kun je de rekken op verschillende manieren instellen. En in tegenstelling tot de Bosch, heeft de Whirlpool wel een speciaal programma voor glas.

Het gebruiksgemak bij de Whirlpool kan wel wat beter. De bediening is zonder uitleg niet heel duidelijk. Ook kost het openen en sluiten van de deur wat te veel kracht.

Je vaatwasser schoonmaken? vtwonen legt uit hoe je dat kunt doen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.