Getest: dit is de beste vrijstaande koelkast met vriezer

Wie op zoek is naar een koelkast, moet een aantal keuzes maken. Kies je voor een vrijstaand model of wordt het toch een inbouwkoelkast? En wil je er dan een met vriezer of liever toch een zonder vriezer? En ga je uiteindelijk voor een koel-vriescombinatie, een dubbeldeurs koelkast of toch iets anders?

Als je voor een vrijstaande koelkast met vriezer kiest, kies je over het algemeen voor een koelkast met meer ruimte. Waar je op moet letten bij de aanschaf zijn zaken als: kunnen alle laden er zonder problemen uit. Kan de deur bijvoorbeeld ver genoeg open zodat lades eruit kunnen? Want dat is handig als je de kast wilt schoonmaken.

De Consumentenbond heeft vrijstaande koelkasten met vriezer op onder meer koel- en vriesprestatie, invriescapaciteit, temperatuurstabiliteit en gebruiksgemak getest. 199 koelkasten zijn aan de keuring onderworpen, waarvan 152 vrijstaand met vriezer.

Een model van LG is Beste uit de Test en tegelijk Beste Koop, vanwege de prijs-kwaliteitverhouding. Een andere LG en een Samsung zijn ook als Beste uit de Test. We beschrijven van deze twee de koelkast met de gunstigste prijs.

Beste uit de Test en Beste Koop: LG GBB61PZGCN1

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze koelkast van LG kun je rustig snel noemen. Dat klinkt raar voor een koelkast, maar dat is het niet. Hij koelt namelijk zeer snel. En hij vriest ook zeer snel in. Ook weet deze koelkast de interne temperatuur goed stabiel te houden in zowel een warme (32 graden) als koude (10 graden) omgeving.

De LG GBB61PZGCN1 heeft een koelgedeelte met een bruikbare inhoud van 146 liter met een 0-graden gedeelte van 27 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 75 liter en is ‘no frost’, zodat je het in principe niet hoeft te ontdooien.

Dat deze vrijstaande koelkast ook het predicaat Beste Koop krijgt, komt omdat hij erg energiezuinig is. Naast de aanschafprijs worden namelijk ook de verwachte energiekosten voor 10 jaar meegenomen bij het bepalen van de Beste Koop. En met deze LG ben je na 10 jaar voordelig uit. Ook al is het niet de goedkoopste koelkast in aanschaf.

Toch zit er ook wel een nadeeltje aan de LG GBB61PZGCN1. Hij laat zich niet heel makkelijk schoonmaken.

Beste Koop: LG GBB61MCGCN1

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze LG GBB61MCGCN1 is eigenlijk in alles exact hetzelfde als de koelkast van LG die Beste uit de Test én Beste Koop is, op twee dingen na: de kleur en de prijs.

Dit exemplaar is zwart, terwijl de andere zilverkleurig is. In feite betaal je dus voor het kleurverschil.

Voor de zwarte betaal je 170 euro meer dan voor de zilverkleurige. Iedereen mag voor zichzelf uitmaken of een verschil in kleur dat prijsverschil waard is. Voor het koelen en vriezen van je spullen maakt het in ieder geval niks uit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.