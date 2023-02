Getest: Dit is de beste wasdroger met warmtepomp

Een warmtepompdroger lijkt wat betreft de werking op een condensdroger, maar is door hergebruik van warmte een stuk energiezuiniger. Het vocht uit de was wordt gecondenseerd en afgevoerd naar een bak, of direct naar het riool. Warmtepompdrogers zijn vaak wel duurder in aanschaf en het drogen duurt meestal wat langer.

De Consumentenbond test verschillende soorten wasdrogers op onder meer droogprestaties, energieverbruik, gebruiksgemak en geluid. In totaal zijn er meer dan 180 wasdrogers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Ruim 160 van de geteste modellen zijn warmtepompdrogers. Binnen deze categorie komt een wasdroger van AEG als Beste uit de Test. Een droger van Siemens is de Beste Koop.

Beste uit de Test: AEG T9DEN87CC

Volledig scherm Beste uit de test. © De Consumentenbond

Deze wasdroger van AEG is verkrijgbaar in 2 varianten. Het enige verschil is dat je de T9DEN87CC kunt bedienen met een app en de T9DENS87 niet. Op dit moment is de T9DEN87CC iets goedkoper in aanschaf.

Hij droogt erg goed en gelijkmatig. De programma’s doen wat ze beloven: ‘kastdroog’ kan echt direct de kast in en ‘strijkdroog’ is net vochtig genoeg om goed te kunnen strijken. De programma’s duren niet heel lang voor een warmtepompdroger.

Deze wasdroger is zeer zuinig met energie, en is tevens prettig in het gebruik. Je haalt de was makkelijk in en uit de trommel. De trommel is verlicht.

Echte minpunten heeft dit model niet. Hij maakt wat herrie, maar dat doen de meeste wasdrogers. Daarnaast komt synthetische was wat gekreukt uit de trommel, maar ook dat is niet meer dan bij andere machines.

Beste Koop: Siemens WQ33G2D0NL

Volledig scherm Beste koop. © De Consumentenbond

Deze wasdroger van Siemens is ook verkrijgbaar in een aantal varianten. De goedkoopste op dit moment is de WQ33G2D0NL. Deze heeft een dichte, witte deur. De WQ33G2D1NL heeft een glazen deur met een witte rand. En de WQ33G2D9NL heeft een glazen deur met een grijze rand, heeft verlichting in de trommel en er wordt een wolkorf meegeleverd.

De droogprestaties halen het niet bij die van de Beste uit de Test, maar zijn prima. ‘Kastdroog’ is ook echt droog genoeg voor in de kast. De programma’s duren wel wat langer dan bij de AEG. Een pluspunt van deze Siemens is dat synthetische was bijna niet kreukt.

Net als de Beste uit de Test is ook deze machine heel zuinig met energie. En hij is redelijk makkelijk in het gebruik.

Een minpuntje is dat deze variant van de Siemens geen trommelverlichting heeft. Ook kun je de draairichting van de deur niet aanpassen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.