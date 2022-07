Getest: dit is het beste synthetische dekbed

Dons is op veel gebieden beter dan synthetisch vulmateriaal. Het biedt betere warmte-isolatie en laat beter vocht door. Maar de winning van dons is omstreden. Al zijn er tegenwoordig wel keurmerken op het gebied van dierenwelzijn waarbij dierenleed is geminimaliseerd.

Synthetische dekbedden zijn dus vaak een diervriendelijkere optie. En ze hebben nog twee voordelen: je kunt ze beter wassen en ze zijn vaak een stuk goedkoper in aanschaf.

De Consumentenbond test donzen en synthetische dekbedden op onder meer op warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid, gewicht en hoe goed je ze kunt wassen en drogen. Er zijn in totaal zestien dekbedden getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 8 geteste synthetische dekbedden komt een dekbed van Leen Bakker als Beste uit de Test. Een dekbed van Ikea is de Beste Koop.

Beste uit de test: Leen Bakker Sedna 4-seizoenen

Volledig scherm Beste uit de test: Leen Bakker Sedna 4-seizoenen. © Consumentenbond

Richtprijs: 90 euro

240x220 cm

Testoordeel: 7,9

Wasbaar op 60°C: Ja

Gerecycled materiaal: Nee

Dit dekbed van Leen Bakker heeft een prima kwaliteit vulling. De kwaliteit is zelfs op het niveau van de beste donzen dekbedden.

Het dekbed is gevuld met nieuw polyestervezel en is geschikt voor alle seizoenen. Je hebt een zomerdeel en een herfst-winterdeel. De warmte-isolatie is goed en het dekbed is licht van gewicht. Ook laat het dekbed goed lucht door.

Je kunt dit dekbed prima wassen. Na het wassen ziet hij er nog steeds goed uit en hij krimpt nauwelijks. De vulling is helaas geen hergebruikt materiaal. Hierdoor is het een minder duurzame keuze.

Beste Koop: Ikea Småsporre 4-seizoenendekbed

Volledig scherm Beste koop: Ikea Smasporre 4-seizoenendekbed © Consumentenbond

Richtprijs: 50 euro

Afmeting: 240x220 cm

Testoordeel: 7,5

Wasbaar op 60°C: Ja

Gerecycled materiaal: Ja

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar dit dekbed Ikea. Het dekbed scoort niet veel lager dan die van Leen Bakker en is een stukje goedkoper in aanschaf.

Het dekbed is gevuld met gerecyclede polyestervezel en is, net als die van Leen Bakker, geschikt voor alle seizoenen. Je hebt ook hier een zomerdeel en een herfst-winterdeel. De warmte-isolatie is wat minder goed dan die van de Beste uit de Test, maar nog steeds voldoende. Het dekbed laat goed vocht door en is licht van gewicht.

Je kunt ook dit dekbed goed wassen. Het kan iets krimpen, maar ziet er na het wassen verder prima uit. Aangezien de vulling van hergebruikt materiaal is, is dit dekbed een duurzamere keuze dan de Beste uit de Test.

