Gezond? Dat is tuinieren helemaal niet

Of tuinieren gezond is? Ik ben geneigd om nee te antwoorden, nu ik al dagenlang rondloop met een oog dat hevig traant nadat ik er per ongeluk in gewreven had terwijl ik de wolfsmelk aan het snoeien was. Volgens de overlevering maakten de oude Grieken hun vijanden blind door sap van de wolfsmelk in hun ogen te gooien. Ik geloof het graag. Prachtige plant hoor, die wolfsmelk, maar eigenlijk kun je hem niet snoeien zonder een veiligheidsbril op.