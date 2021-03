Granieten vloer in de gang is prachtig, maar niet te betalen: dit zijn de alternatieven

Zou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ daarom elke week de laatste woontrends. Vandaag: tegels in de gang.

In sommige jarendertighuizen, niet voor niets zeer populair bij woningzoekenden, komen ze in de gang ineens tevoorschijn als je het eveneens gedateerde pakket eraf haalt: de granieten vloer, licht in het midden met donkere randen.

Ze zijn zo populair dat er nog steeds vraag is naar nieuwe granieten vloeren, maar die zijn erg duur. Meestal meer dan 200 euro per vierkante meter. En het ambacht om ze te storten is zeldzamer geworden, dus je moet weten bij wie je moet zijn. Ondertussen inspireert de klassieke toon tegelproducenten om op zoek te gaan naar alternatieven die een vergelijkbare uitstraling geven. ,,Ik herken de witjes die worden nagemaakt, met tegels die een beetje scheef zijn, mat of met een parelmoerglansje. Het oude komt in nieuwe vormen terug”, zegt interieurblogger Marlous Snijder. ,,Soms in heftige kleuren zoals donkergroen of roze.”

Granito tegels

Volledig scherm Je kunt mozaïek in klassieke patronen knippen. © Design Tegels Volgens Nienke Reichgeld van Design Tegels, met vestigingen in Breda, Utrecht en Berlijn, is de tegel met graniet patroon een populair alternatief. ,,Op die manier kun je het huis een klassiek element geven. Het belangrijkste verschil is dat er voegen tussen zitten.” En de prijs natuurlijk. Per vierkante meter ben je ineens nog maar 80 euro kwijt, al is dat nog zonder arbeidskosten. ,,Die arbeidskosten kunnen veel verschillen. Het ligt er maar net aan hoe druk de klussers zijn”, aldus Reichgeld. ,,Tegels in de hal leggen kost over het algemeen wel wat meer tijd, omdat er veel stukken op maat moeten worden gezaagd.”



Als je de tegels zelf wil leggen, bedenk dan dat ze na afloop geïmpregneerd moeten worden. ,,Dat geldt eigenlijk voor alle natuursteen. Er moet een tegelolie overheen om te voorkomen dat je vlekken blijft zien.”



Hoe langer de tegels erin liggen, hoe mooier, vindt Reichgeld. ,,Ze krijgen na verloop van tijd wat meer karakter. Al is dat natuurlijk smaak. Sommige mensen zullen het fijn vinden als een vloer er altijd glanzend uitziet.”

Marmer look

Als dat zo is, zijn de op marmer lijkende tegels misschien een frisse oplossing voor de gang, denkt Marlous Snijder. ,,Mensen vinden het over het algemeen spannend om uit te pakken met een excentrieke vloer in de woonkamer, maar de vloer in de gang mag dan juist in het oog springen. Tegels met een marmer print zijn hot en ik vind het ook echt chique staan. Meestal zijn het rechthoekige tegels en niet van echt marmer dus. Maar goed ook, want dat is heel moeilijk te onderhouden.” De prijs is zo'n 140 euro per vierkante meter, alleen voor het materiaal.

Volledig scherm Marmer print. © Shutterstock / Zimerch-05

Mozaïek

Verder gaan veel mensen aan de slag met halvloeren in mozaïek patronen, weet Reichgeld. ,,Het ziet er wat drukker uit met kleine tegels. Ze worden geleverd in matjes van 30 bij 30 centimeter en worden vaak met de hand gemaakt. Het leuke is dat je de matjes zelf kunt knippen, waardoor je zelf de patronen kunt maken die je mooi vindt - mits je een beetje creatief bent.

Een van de meest gekozen vorm bij mozaïek is momenteel de hexagon. ,,Een moderne look en toch ook een klassiek tintje”, meent Reichgeld. ,,Onze marmer tegels worden in Turkije gemaakt en afhankelijk van hoe zeldzamer de marmerkleur, beginnen de prijzen bij 99,50 euro per vierkante meter.”

Volledig scherm Hexagon matjes. © Design Tegels

Keramiek

Bedenk een patroon en het bestaat in keramiek. De drukke printjes geven persoonlijkheid aan de gang. Volgens Marlous Snijder zijn tegeltjes zelfs als lambrisering te gebruiken. ,,Dat is ook praktisch, want in de gang kom je soms binnen met natte spullen of een natte hond. Tegels met een glazuur erop zijn makkelijk af te nemen.” Met zo'n 40 euro per uur is keramiek de best betaalbare keuze.

Volledig scherm Hal met drukke printen en patroontjes in keramiek voor een klassieke uitstraling. © Design Tegels Een gang kan de drukke printjes in ieder geval goed hebben. ,,Het is het eerste wat je ziet als je binnenkomt en daar mogen wel wat scherpe keuzes bij”, aldus Reichgeld. ,,Doe eens wat anders dan anders.”

Voor meer inspiratie voor tegelvloeren, kijk bij vtwonen. Hieronder meer interieurideeën.