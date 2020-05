‘Groene energie uit Nederland soms goedkoper dan grijze’

Dat blijkt uit een analyse van ruim tweehonderd energiecontracten, uitgevoerd door vergelijker Independer. De gemiddelde tarieven voor Hollandse polderstroom daalden sinds januari 10 procent harder dan die van Europese groene stroom en grijze stroom (opgewekt uit kolen of gas) samen.

Gemiddeld daalden de energietarieven sinds maart 2019 met zo’n 30 procent. Sinds begin maart dit jaar kwamen de dalingen in een versnelling terecht. Consumenten spelen hier massaal op in door over te stappen naar een goedkoper energiecontract, waarmee ze veel geld besparen. Independer zag afgelopen april een verdriedubbeling van nieuwe contractaanvragen, ten opzichte van de maand daarvoor. Hierbij bespaarden klanten op jaarbasis vaak honderden euro’s.

Misverstanden

,,Het is fijn om te zien dat veel overstappers duurzaamheid belangrijk vinden”, zegt Joris Kerkhof van Independer. ,,Maar liefst een op de drie mensen die zoekt naar een nieuw energiecontract, geeft specifiek aan alleen contracten met duurzame stroom te willen vergelijken. Toch zijn er nog steeds misverstanden over duurzame contracten. Veel mensen die wij spreken denken dat duurzaam altijd duurder is. Ten onrechte. Een gezinshuishouden met een normaal gebruik betaalt voor een groene stroom gemiddeld nog geen 1,50 euro per maand meer dan voor grijs. Maar er zijn ook duurzame contracten waarbij de tarieven gelijk geprijsd of zelfs goedkoper zijn dan grijs.”

Hoe het kan dat groene stroom van eigen bodem soms goedkoper is, valt moeilijk te verklaren, zegt hoogleraar energiemarkten Machiel Mulder. ,,In principe is het zo dat er maar één prijs voor stroom is op de handelsmarkt, waar de energiemaatschappijen opereren. Groene stroom wordt vervolgens altijd iets duurder omdat er ook nog certificaten voor moeten worden ingekocht, de zogenoemde garanties van oorsprong. Het kan zijn dat maatschappijen de prijs omlaag brengen om klanten te trekken.” Die lezing wordt beaamd door het groene energiebedrijf Greenchoice. ,,Het is niet zo dat we verlies maken, maar het kan wel zijn dat we minder winstmarge rekenen en dus genoegen nemen met minder opbrengst. Dat is het spel dat wordt gespeeld op de markt.”

In Nederland heeft zo’n 70 procent (cijfer uit 2017) van de huishoudens groene stroom, maar veruit het meeste komt uit het buitenland via garanties van oorsprong. Feitelijk krijgen die huishoudens gewoon grijze stroom van een van de Nederlandse kolencentrales, maar ze kopen het af met zo’n certificaat. Slechts 18 procent van de energie die in Nederland wordt opgewekt is groen (zon en wind), al stijgt dat percentage volgens afspraken uit het Klimaatakkoord naar 75 procent in 2030. Voorlichtingsplatform Milieu Centraal vindt de keuze van consumenten voor duurzaam opgewekte energie van Nederlandse bodem beter dan groene stroom uit het buitenland. Op die manier kan consumentengedrag ertoe leiden dat energiebedrijven meer investeren in duurzame opwekking in Nederland zelf, simpelweg omdat er meer vraag naar is.