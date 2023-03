Hagel, sneeuw en vorst in aantocht, dus pak die tuinplanten maar weer in

Geef een Nederlander drie zonnestralen en hij of zij staat bij het tuincentrum. Maar die Nederlander weet ook: in maart slaat het weer vaak nog om. Is de aangekondigde sneeuw reden om je zorgen te maken over die net verpotte planten of die keurig gesnoeide struik?

Winterslaap

Dat ligt aan je planten, stelt Arnold van Vliet, bioloog bij de Wageningen University & Research (WUR). Na augustus gaan veel planten in ‘winterrust‘, zegt hij, en zijn ze minder gevoelig voor de vorst. ,,De winterrust duurt tot ongeveer april, maar door de vervroegde lente zullen veel plantsoorten nu al uit hun winterslaap zijn. Planten die te vroeg uitlopen, zijn kwetsbaarder voor de nachtvorst en de schommelingen van het weer zijn dan minder gunstig.’’

Onzekerheid

Van Vliet vindt het lastig om te zeggen of er reden is tot plantenpaniek, omdat soorten erg van elkaar verschillen. Sommige planten zijn minder gevoelig voor vorst dan andere. Een buxus is bijvoorbeeld behoorlijk ‘winterhard’. Ook heeft sneeuw een isolerende werking, waardoor planten worden beschermd tegen lage temperaturen en ijzige wind. Maar planten kunnen juist ook bezwijken onder het gewicht van een laag sneeuw. Verder kunnen veel planten er niet tegen als de sneeuw en ijzige wind gepaard gaan met veel regen. Een meevaller: heel hard gaat het niet waaien de komende dagen.

Maatregelen

Bij (nacht)vorst lopen planten in pot het meeste risico: de wortel zit dan boven de grond waardoor de kans op bevriezing groter is. Bij planten in de grond worden de wortels veel beter beschermd. Een tip voor planten in potten is om de pot aan de zijkant te isoleren: met bubbelplastic of piepschuim.

Mocht het echt streng gaan vriezen (maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit), dan kan een vliesdoek de redding zijn voor planten in de grond, door de lichte stof kunnen de planten alsnog genoeg zuurstof krijgen. Gebruik geen folie, dat kan de plant verstikken.

