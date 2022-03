Heb geen haast met het planten van zomerbollen

Nauwelijks staan de krokussen in bloei of de catalogi voor de zomerbollen komen alweer binnen. Zomerbollen zijn bloembollen die je niet in de herfst maar in het voorjaar plant. Ze bloeien in de zomer en het najaar. De meeste van die zomerbloeiers zijn niet winterhard; ze moeten ’s winters naar binnen. Tenminste, dat dachten wij altijd. Maar wie van experimenteren houdt, zal merken dat er ook onder de zomerbollen aardig wat winterharde soorten te vinden zijn. En om het geld hoef je dat experimenteren niet te laten; de meeste zijn nog altijd spotgoedkoop.



De Abessijnse gladiool was tot voor kort helemaal geen gladiool. De plant heette zolang ik mij kan herinneren Acidanthera bicolor. Maar niet zo lang geleden werd besloten dat de plant voortaan toch bij het geslacht Gladiolus thuishoort. De plant heeft het zwaardvormige blad van een gladiool, maar dat is dan ook de enige overeenkomst. Hij lijkt verder in niets op de stijve vierdaagse-gladiool die de toch al vermoeide wandelaar in zijn laatste kilometers moet meetorsen.