Heeft je cv-ketel z’n tijd wel gehad? ‘Eérst stoppen met energie verspillen, dán pas verduurzamen’

Wat is een goed moment om de cv-ketel te vervangen?

Sowieso als hij ernstige kuren begint te vertonen en hij je letterlijk en figuurlijk in de kou laat staan. De levensduur is onder meer afhankelijk van gebruik en onderhoud, maar met een beetje geluk hoeft de installatie pas na vijftien jaar vervangen te worden. Door de cv-ketel regelmatig te laten controleren, neemt de kans op storingen en grote mankementen af en in de praktijk leidt een goede afstelling vaak tot energiezuiniger stoken.