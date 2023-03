Help! Hoe raak ik mijn woning met energielabel G kwijt?

met video Bewoners van ijskoude flat hopen op hulp minister: ‘Het wordt in huis niet warmer dan 13 graden’

Zelfs als ze de verwarmingsknop naar de maximale temperatuur draaien, wordt het in sommige huizen niet warmer dan 13 graden. 234 Delftenaren in huur- en koopwoningen aan de straten Oostblok, Waterblok en Stille Putten zitten al jaren in de kou vanwege problemen met de blokverwarming. Structurele reparaties blijven uit.