Herfst hét moment om de tuin onder handen te nemen: goedkoper én beter voor planten

Claartje, Ma­rie-José en Lonneke zijn jong, maar wonen nu al in senioren­com­plex (en betalen geen huur)

10 oktober Voor studenten die iedere nacht willen feesten, is het niet geschikt, maar deze drie studentes vinden het fantastisch: wonen tussen de ouderen. Claartje van ‘t Hof (19), Marie-José Beverloo (22) en Lonneke van der Spoel (19) wonen in seniorencomplex Het Ouden Huis in Bodegraven. En de oudere bewoners? Die zijn al net zo enthousiast.