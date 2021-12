Het huis van Niek is zo goed geïsoleerd, dat je het in de winter met wat kaarsen kunt verwarmen

Hoe woon je?

,,Het huis is in 2017 opgeleverd nadat we het als bewoners zelf hebben ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO Groene Mient. Het is een half vrijstaande rijtjeswoning, de blokken staan scheef op elkaar. Op de achterkant komt veel zon naar binnen door grote ramen, waardoor het huis snel op kan warmen. Het huis heeft 125 vierkante meter woonoppervlakte, twee verdiepingen onder een plat dak. We wonen er met z'n tweeën.

Het is een zeer energiezuinig en goed geïsoleerd huis. Het meest bijzondere is de manier waarop het huis wordt verwarmd: middels 10 vierkante meter aan zonnecollectoren en met een afgiftesysteem in de vloer, muren en plafond. We wekken stroom op met 20 vierkante meter zonnepanelen. Verder is Groene Mient klimaatadaptief. De regen wordt opgevangen in wadi’s in de tuin. Er is daardoor veel biodiversiteit in onze tuinen, met onder meer amfibieën. Zolang ze trouwens niet worden opgegeten door de katten, haha!”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik zit bij Eneco, maar hoef eigenlijk niet te betalen. De maandelijkse bijdrage is afgeschaft omdat het administratief te ingewikkeld werd. Officieel moet ik jaarlijks 9 euro overmaken, maar ik krijg meestal honderden euro's terug omdat we meer energie opwekken dan verbruiken.”

,,In mijn wijk, de Vruchtenbuurt, wordt nu ook een eigen energiemaatschappij opgezet: Sterk op Stroom. Het wordt een smart grid-systeem waarbij de opbrengst van 400 zonnepanelen lokaal wordt opgeslagen, onder meer in elektrische auto's. De stroom wordt onderling verdeeld middels een slim systeem. Ik vind dat een sympathiek idee. Voordeel is dat we er minder last van hebben als de salderingsregeling straks wordt afgebouwd en we het net niet meer als batterij kunnen gebruiken.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Dat is voornamelijk bij de bouw gebeurd natuurlijk. De kieren in het huis zijn drie keer zo goed dichtgemaakt als bij een normale nieuwbouwwoning. We hebben triple glas. Consequentie is dat als wij rond deze tijd van het jaar wat kaarsjes aansteken, de temperatuur comfortabel wordt. Dat is misschien het leukste om te vertellen, voordat het heel technisch wordt. Wij hebben de vloerverwarming in de badkamer altijd aan staan. Het maakt niet uit voor de duurzaamheid of de kosten, want het warme water ís er gewoon.”

,,Hoe dat kan? We hebben een buffervat van 800 liter met warm water. Als de zon schijnt, wordt dat water verwarmd door de zonnecollectoren op het dak. In de vloeren, de muren en plafonds zitten capillaire buismatten die de warmte de huiskamer binnenbrengen. Ze worden heel snel warm als wij de verwarming aanzetten. Als het heel koud wordt buiten, kunnen we eventueel elektrisch bijwarmen. Dat hoeft maar zelden omdat het huis zo goed is geïsoleerd.”

,,De lol is dat je elk jaar geld toe krijgt. Na tien jaar is de installatie terugverdiend. Het onderhoud is minimaal. Het is schone energie en ik vind dat belangrijk. De aarde is genoeg belast. De zon is een warmtebron waar we zoveel uit kunnen halen. Ik kan kwistig met energie omgaan, heb daardoor altijd warme voeten en toch is het duurzaam.”

