Het huis van Wil Henderson staat al negen jaar te koop, inmiddels wil ze het niet meer kwijt

Hoe krijg ik de luchtvoch­tig­heid in huis omlaag?

23 november Een hoge luchtvochtigheid in huis is slecht voor je gezondheid en bovendien ontstaat er schimmel als het binnen te vochtig is. Hoe zorg je voor het juiste niveau? Dat vragen veel mensen zich af, blijkt uit het aantal zoekopdrachten op Goeievraag.nl. Het panel van deskundigen van de site geeft antwoord.