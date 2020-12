Het neutraal gekleurde interieur is veelzeggender dan je denkt

Het is de minst aanstootgevende kleur in het spectrum: beige. Beige stoort niet, botst niet en gold daarom lang als conventioneel, saai en letterlijk en figuurlijk kleurloos. Er is echter iets fundamenteel veranderd aan beige. Warme neutralen, waar beige onder valt, zijn immens populair. Hoe is dat zo gekomen en hoe pas je ze toe in huis?



Na de zestiger en zeventiger jaren brak er – dankzij Jan des Bouvrie – een tijd aan waarin wit de boventoon voerde in Nederlandse interieurs. Begin deze eeuw werden koele grijzen populair en inmiddels worden we onweerstaanbaar naar bruine, warme neutralen getrokken. Omdat mensen, volgens Tanja van Hoogdalem, interieurstylist voor Eigen Huis & Tuin, meer behoefte hebben aan een warm palet dan aan kil wit of grijs. ,,Zeker nu we zoveel thuis zijn en we dagelijks met ons interieur geconfronteerd worden.”