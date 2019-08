Het resultaat van de B&B van Ollolai-winnaars Marije en Ovan

Marije en Ovan kochten vorig jaar in het tv-programma ‘Het Italiaanse dorp: Ollolai’ voor een symbolische 1 euro een bouwval in het gelijknamige dorp op Sicilië. Ze wonnen in 2018 het programma en maakten een prachtige bed & breakfast van hun bouwval. Eigen Huis & Tuin was benieuwd: hoe gaat het nu met ze én vooral: hoe ziet het er nu uit?

Volledig scherm . © Amkina Ovan en Marije wonen tegenwoordig permanent in Ollolai, een bergdorp op Sardinië. ,,Vanaf het begin waren we eigenlijk al gewend aan de cultuur hier. De tijd maakt niet uit, want iedereen leeft met elkaar. Je loopt makkelijk even bij elkaar naar binnen voor een kopje koffie.”



Ze missen dan ook eigenlijk niks van Nederland. ,,Familie en vrienden komen hier geregeld langs. In Nederland zie je elkaar misschien vaker, maar ook korter. Misschien alleen een avondje per keer. Maar hier ben je echt een week samen en dat is veel intenser.”

De bed & breakfast

De B&B van Marije en Ovan loopt goed. In mei en juni dit jaar zat het al goed vol met gasten en in september begint de drukte weer volgens de jonge ondernemers. Alle drie de kamers van de B&B zijn nu in gebruik. ,,Je bent natuurlijk nooit helemaal klaar, maar in grote lijnen is het af. Uiteraard blijven we altijd nog wel kleine dingen doen, zoals accessoires ophangen of bloemen neerzetten.”

Voor het interieur haalden Ovan en Marije al veel spullen bij kringloopwinkels in Nederland. Voor de spullen die ze nog niet hadden, deden ze kringlooprondjes in Italië. ,,We houden van spullen met een verhaal, dingen die we kunnen opknappen. Zo hebben we een kast gekregen van mensen uit het dorp. Ieder stuk dat in ons interieur staat brengt herinneringen naar boven.”

Goud

In de B&B is de minimalistische stijl van Ovan gecombineerd met een meer Italiaanse stijl met goud, waar Marije van houdt. ,,Voor onze verschillende smaken in stijl hebben we een leuke oplossing gevonden. We verhuren drie kamers die we allemaal een thema hebben gegeven.”

Wie het programma heeft gevolgd, weet dat het stel samen een modelabel heeft. Dat stond de laatste tijd even op een laag pitje, omdat Marije en Ovan zich helemaal wilden richten op de verbouwing. Nu kunnen ze de aandacht weer verdelen. ,,We hebben over drie weken een show. Daarnaast zijn we bezig met een atelier in het dorp! Die opent in de winter.’’

