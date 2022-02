Hier woon je eerste rang in de Rotterdamse haven: pal met je neus op de schepen

Hazel (20) huurt een kamer bij hospita Hannelore: 'Het is gewoon heel gezellig’

EINDHOVEN - ,,We hadden meteen een klik, aan de deur al", vertelt de Eindhovense hospita Hannelore over de eerste ontmoeting met haar huurder. ,,Dat is voor mij heel belangrijk, net als het gezelschap. Al is het geld dat de kamerhuur opbrengt natuurlijk mooi meegenomen.”

29 januari