‘Hoe krijg je het onkruid tussen de tegels het beste weg?’

Jacqueline wil graag haar tuin schoonmaken:

Hallo Marja,

Hoe maak ik de beste onkruidverdelger? Op onze oprit en onderaan de stenen muur... Overal staat onkruid dat je ‘ziet’ groeien, zo snel. Heb je enkele tips voor langdurig resultaat?

Alvast bedankt,

Jacqueline Hoet



,,Voor deze tips heb ik even contact opgenomen met mijn vaste tuinman in Engeland", zegt Marja Middeldorp. ,,Nu moet me toch eerst iets van mijn hart. Onkruid is eigenlijk een verkeerd woord. Het is iets dat de natuur ons geeft en vaak genoeg komen er de meest prachtige bloemen uit. Ik ben dan ook begaan met onkruid. Het zou mooi zijn als we wat meer met de natuur leefden.”

Maar nuchter is Marja ook en ze zegt te snappen dat Jacqueline er iets mee wil. Ze wil het vooral even gezegd hebben en met die opmerking richting geven aan haar tips. ,,Natuurlijk is het vervelend om onkruid tussen de stenen te hebben. Daar zijn allerlei korreltjes en vloeistoffen voor om het te vernietigen. Als er iets is wat ik níet doe, is het dat spul gebruiken. Gif trekt de grond in en sijpelt door naar de borders, waardoor vaste planten er ook last van krijgen.”

Hoe kan het wel?

,,Wij houden het terras en het pad goed schoon met een grastrimmer. Hij wordt ook wel kantenmaaier genoemd. Er zit een nylonachtige draad aan die heel hard ronddraait als je hem aansluit op elektriciteit. Met die grastrimmer, ga ik over de stenen paden als er onkruid tussen groeit. Dan kun je het onkruid kortwieken, zodat het gelijk komt te staan met de tegels.”



De schoonmaakgoeroe, die er niet vies van is om soms de tuin in te duiken, is ervan overtuigd dat het de beste manier is. ,,In de voegen staat dan getrimd onkruid. Dat is een mooi gezicht, vind ik. Je moet het goed bijhouden, maar dat is nu eenmaal wat een tuin eist.

Anders is er nog altijd de ouderwetse stok met staalborstel en aan de andere kant een stalen driehoek. Bij iedere voeg kun je dan het onkruid eruit halen. Dat doe ik ook wel eens op sommige plekken. Een tip is dat je dat doet als het geregend heeft. Als de grond vochtiger is, is het makkelijker te verwijderen. Je kunt er vervolgens wat zand overheen strooien. Dan komt het onkruid wat minder snel naar boven. Maar het belangrijkste is dus wat mij betreft een groene voeg tussen de tegels. Dat houdt ook de grond mooi in balans.”

