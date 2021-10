Hoe richt je een kleine of smalle woonkamer in?

Vraag 't vtwonenVaak genoeg laten reclames de meest geweldige banken en andere meubelstukken zien in een grote ruimte. Maar als je huis kleiner is, ziet het er heel anders uit. Hoe richt je een kleine of smalle woonkamer toch nog leuk in? Stylist Liza Wassenaar van vtwonen legt uit.

Is het zo simpel als lichte kleuren gebruiken?

,,Ik denk dat lichte kleuren altijd meewerken om een ruimte optisch groter te laten lijken, maar misschien is elke muur wit wat saai. Je kunt ook met kleurvlakken werken. Voor een smalle pijpenla kan dat heel leuk zijn. Je kleurt dan niet de hele wanden, maar een klein deel daarvan. Dat geeft een speels effect, zeker als je er vormen van maakt.

Bij een open wandkast kun je een kader een opvallende kleur geven. Of teken een cirkel op de wand. Je zou er voor kunnen kiezen om niet helemaal tot het plafond te schilderen, maar een ruimte wit te houden. Dan doe je iets spannends, terwijl het kleurgebruik er niet voor zorgt dat een ruimte nog kleiner lijkt.”

Een bank is in een kleine ruimte vaak heel dwingend en sfeerbepalend. Past een bank wel in een kleine kamer?

,,Ik zou niet zeggen dat je niet met grote meubels kunt werken, maar kies wel voor een rank model. Als je een hoekbank wil omdat het fijn is met het gezin bij elkaar te zitten, kies dan voor kussens die wat minder dik zijn, een smallere leuning en zorg ervoor dat de bank wat hoger op z'n pootjes staat. Dan heb je wel het praktische volume, maar misstaat het model niet en wordt het niet meteen propperig in huis.”

Sowieso zijn pootjes een prettige oplossing, vindt Liza. ,,Je wil in smalle ruimtes niet te veel te maken hebben met blokken. Dat maakt het aanzicht kolossaal. Een wandkast of salontafel op poten creëert lucht. Dat geeft al het juiste gevoel in een smalle ruimte.”

Volledig scherm Als je aan de lange zijde een bank maakt, kun je de tafel wat naar de zijkant schuiven. Styling Fietje Bruijn. © Margriet Hoekstra

Wat kun je nog meer doen om te voorkomen dat een woonkamer nog kleiner lijkt dan hij al is?

,,Als je kamer smal is, koop dan niet te veel kleine kasten. Dan staat het al gauw te vol. Aan de lange zijde van een muur zou je een bankje op maat kunnen laten maken dat dient als kast met eventueel opbergruimte en richting het eetgedeelte als bankje (zie foto hierboven, StT). De tafel kun je ertegenaan schuiven, dan win je ruimte. Lange, smalle dingen creëren rust en eenheid."

En over de vloer nog tips?

,,Als je een houten vloer hebt, laminaat of pvc met houtlook, ga dan voor een wat smallere plank. Als er bij wijze van spreken maar drie planken in de breedte passen, ziet het er meteen smaller uit. Als je het legt, leg dan altijd met het licht mee. Bij een vloerkleed of tapijt, kun je ook het beste zorgen dat die niet te groot is en wand tot wand vullend is. Ook daarmee zou je te veel benadrukken dat de ruimte klein is, terwijl je het tegenovergestelde effect wil hebben.”

