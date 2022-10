Hoe Tom zijn 100 jaar oude huis verduurzaamde: ‘Proberen, leren, fouten maken en opnieuw beginnen’

Ruben en Laurine zitten financieel aan de grond nadat oplevering nieuwbouw halfjaar vertraagd is

Hoogzwanger uitkijken naar je nieuwe woning. Fantasieën over de inrichting van de babykamer, de tegels in de gang of de kleur op de muren. De droom van Ruben van Ginkel en Laurine van Baal, die een woning kochten in nieuwbouwwijk De Poelen, is inmiddels een nachtmerrie.

25 oktober