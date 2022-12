Honderden euro's de prullenbak in: deze verzekering wordt soms afgesloten terwijl dat niet nodig is

Eén op de vijf mensen die een woning huurt heeft een opstalverzekering terwijl dat helemaal niet nodig is. Hoe zit dit precies en wat is het verschil met andere verzekeringen voor in en rond het huis?

Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl. Een opstalverzekering is alleen nodig als je een koophuis hebt. Onder opstal vallen alle bouwwerken die op je stuk grond staan. Denk aan de woning, een schuur of schuttingen: dingen niet niet zomaar even los te koppelen zijn. De verzekering dekt je tegen bijvoorbeeld brand-, water-, storm-, of hagelschade of tegen blikseminslag.

Als huurder hoef je die verzekering niet af te sluiten. De verhuurder moet dat doen: hij is eigenaar van je huis en dus verantwoordelijk voor het risico. Een opstalverzekering als huurder afsluiten is dus niet alleen onnodig, maar kost ook onnodig geld. De premie bedraagt, afhankelijk van verschillende factoren zoals het oppervlakte en bouwjaar van je huis, doorgaans enkele honderden euro’s op jaarbasis.

Wat is het verschil tussen een inboedel- en opstalverzekering?

Uit het onderzoek van Overstappen.nl blijkt ook dat maar liefst 80 procent van de Nederlanders niet weet wat het verschil is tussen een inboedel- en opstalverzekering. Een inboedelverzekering is een spullenverzekering en gaat om alles wat ín je huis staat. Je kunt er bijvoorbeeld je meubels, televisie of sieraden mee verzekeren tegen brand, waterschade of inbraak.

Even terug naar die opstalverzekering. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met een keuken die je zelf als huurder hebt vervangen omdat de oude echt niet meer kon, of als je andere verbeteringen in het huis hebt aangebracht? De opstalverzekering verzekert dat niet automatisch mee. ,,Je kan dus niet zomaar bij de verhuurder aankloppen om je geld voor die nieuwe keuken terug te krijgen als er bijvoorbeeld schade door brand is ontstaan", zegt Michel Ypma, verzekeringenexpert bij vergelijker Independer.

‘Verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder’

Hij vervolgt: ,,De huurder kan daarvoor een extra dekking bij de inboedelverzekering afsluiten. Dit heet huurdersbelang. In zo'n geval loopt inboedel en opstal dus een beetje door elkaar, ik begrijp best dat dat wel eens verwarrend kan zijn.”

Ypma verbaast zich erover dat één op de vijf huurders een opstalverzekering heeft. Vaak bieden verzekeraars een combinatie van een opstal- en inboedelverzekering aan. Dat pakket kun je zelf nog aanvullen met bijvoorbeeld een glasverzekering. Ypma: ,,Bij het afsluiten van een woonverzekering wordt nagegaan of je eigenaar van de woning bent. Als dat niet het geval is, zou je dus nooit een opstalverzekering of een pakketverzekering aangeboden moeten krijgen of überhaupt moeten kunnen afsluiten. Daar ligt verantwoordelijkheid bij de aanbieder, vind ik.”

