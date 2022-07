Hoogleraar kraakt woonbeleid: 'Half miljoen huizen ten onrechte sociale huur genoemd’

Gemeenten creëren hun eigen definitie van sociale huurwoningen. Daardoor lijkt het al geringe aanbod op papier, groter dan het in werkelijkheid is. Ook huizen die niet meer bestaan, worden meegeteld. En daar worden woningzoekers de dupe van. Dat blijkt uit onderzoek van De Twentsche Courant Tubantia, in samenwerking met Pointer.