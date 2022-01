Huis mag sinds 1 januari pas in verkoop na uitgifte energielabel: ‘Soms gedoe’

Het energielabel is al ruim een jaar voor iedere woning die in de verhuur of verkoop gaat verplicht, maar sinds 1 januari mag er pas een advertentie verschijnen als het label binnen is. Dat kan enkele weken duren, omdat een energieprestatieadviseur moet langskomen voor inspectie.

,,Veel huizenverkopers weten niets van de aangescherpte regels af en krijgen het pas te horen als zij een verkoopgesprek hebben met de makelaar”, vertelt Haydar Cay van keuringshuis.nl. ,,De gemiddelde tijd van opdracht tot verkoop is vaak twee weken en die tijd is bij veel bedrijven te kort om het energielabel te regelen.”

Tot 2021 konden bewoners via een website zelf een energielabel voor hun woning aanvragen. Veel van die labels zijn nog geldig overigens, want vanaf het moment van aanvraag kunnen ze tien jaar mee. Ongeveer zes op de tien huizen heeft al een label. Heeft je huis dat niet, dan moet je sinds vorig jaar een energieprestatieadviseur langs laten komen voor een uitgebreide inspectie.

Snellere inspectie en uitgifte energielabel

De minister van Binnenlandse Zaken moest vorig jaar ingrijpen omdat het wel twee maanden kon duren voordat de huizen die géén label hadden er toch een konden krijgen. De twee grote makelaarsverenigingen NVM en VBO laten aan deze site weten dat die tijd inmiddels is verkort. NVM Makelaars doet zelfs de belofte dat zij het voor hun klanten binnen tien dagen kunnen regelen.

De houdbaarheid van het energielabel op je woning kun je controleren via de site EP-Online.nl. Als het huis nog geen label heeft, raadt de overheid aan een van de erkende adviseurs te raadplegen die op de site Maatwerkadviesbureau of Centraal Register Techniek staat.

Het gaat dus inmiddels een stuk sneller dankzij de opleiding van voornamelijk makelaars tot energieprestatieadviseurs. Het mag nooit een belanghebbende makelaar zijn trouwens, net als bij de taxatie, die ook door makelaars plaatsvindt. Volgens Cay gaat het nu een stuk beter dan vorig jaar, maar ontstaat nog steeds een probleem als een huiseigenaar snel wil verkopen. Dat beeld wordt bevestigd door Fabian Grotenhuis, makelaar in Dieren. ,,Het kan soms net vervelend uitkomen. Onze huizenadvertenties gaan eens in de vier weken mee in de krant. Het kan dan net zo zijn dat het energielabel nog niet binnen is en we vier weken moeten wachten.”

De verplichting om het label te hebben op het moment dat de advertentie eruit gaat vindt Grotenhuis ‘onnodig bemoeilijkend’. Uiteraard is het belangrijk om de energetische kwaliteiten van een huis te weten als potentiële koper, erkent hij. ,,Maar daarin is het energielabel maar een onderdeel. Als een huis zonnepanelen heeft, krijgt het een goed energielabel, maar het zegt niets over de isolatie. Dat soort informatie vind ik belangrijker. Het zou wat mij betreft goed genoeg zijn als het label er is vóór de overdracht.”

Weinig klachten bekend

Directeur Hans van der Ploeg van VBO zegt dat het per regio verschilt hoe snel adviseurs tijd hebben om langs te komen. ,,De situatie is wel echt anders dan een jaar geleden”, stelt hij. ,,Ik krijg er ook weinig klachten meer over. We stimuleren onze leden om dit goed met klanten te communiceren en op tijd aan te vragen.” NVM-woordvoerder Marc van der Lee zegt dat met NVM-makelaars is afgesproken dat ze binnen tien dagen een label kunnen regelen. ,,Wij zorgen dat daar een gekwalificeerde inspecteur voor langskomt. De bureaus zijn door ons geselecteerd. Tempo om het label te realiseren is belangrijk in deze krappe markt met korte verkooptijden.”

,,Mijn boodschap zou zijn dat, ongeacht welke makelaar je kiest, je al in een vroeg stadium een adviseur inschakelt”, zegt Haydar Cay. ,,Het zou zonde zijn als de woning nog niet aangemeld kan worden op websites als Funda en Pararius.”

