Huis van Henk is 58 centimeter te hoog, maar rechter vindt afbreken ‘onredelijk’

Zo maak je van je tuin een waar vogelpara­dijs

In Europa zijn 600 miljoen minder broedvogels dan in 1980, zegt de Vogelbescherming. Wat kun jij doen om ze te beschermen en ervoor zorgen dat de vogels in jouw tuin neerstrijken? Hanne Tersmette van Vogelbescherming Nederland geeft je tips hoe je een waar vogelparadijs creëert.

27 januari