Huis voor sloddervossen stond te koop voor 159.000 euro in Almelo

De Mokumse schoonmaakdiva’s Sonja en Inge uit de RTL-serie Hoe schoon is jouw huis hadden het vast graag met hun beide in latex gestoken handen aangegrepen. Want: een smerige ovendeur, de wasmachine in de tuin en dat leeggelopen kinderbadje achter het huis; het oogt een tikje troosteloos. Even een opfrisbeurt door Sonja en Inge en het ziet er al heel anders uit. Maar de koper kijkt er wel doorheen, toch?