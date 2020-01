Huisbazen slapen voor stadskantoor Maastricht om kamers te mogen verhuren

Agnes en Harrie leven van de natuur in Raalte: ‘We hebben maar één container restafval per jaar’

12:09 Op weg naar het Natuurlijk Huus raakt het navigatieysteem in de war. Hoe kom je bij Hogebroeksweg 25 in Raalte? ,,Dat klopt, het adres staat niet in het systeem”, zegt Agnes Heethaar. ,,Je komt in the middle of nowhere uit.”