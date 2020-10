Huiseigenaren verhogen massaal hypotheek voor verbouwing

Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat zo’n 80 procent van de Nederlandse hypotheekaanvragen registreert. Er werden opnieuw bijzonder veel hypotheken aangevraagd en overgesloten naar een andere aanbieder. Dat heeft vooral te maken met de historisch lage rente die naar vermoeden z’n dieptepunt heeft bereikt.

In het derde kwartaal van 2020 registreerde HDN 118.555 hypotheekaanvragen, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (102.622). Een fors niveau, maar nog niet zoveel als in het tweede kwartaal, toen een record werd verbroken met 145.940 aanvragen

Starters actief

Bijna twee derde van de aanvragen was het afgelopen kwartaal bedoeld voor de aankoop van een woning en ruim een derde betrof oversluitingen of een tweede hypotheek. Net als uit gegevens van het Kadaster blijkt dat er meer woningen worden verkocht dan een jaar eerder (groei van 10 procent). De Hypotheker constateerde dat vooral starters erg actief zijn op de kopersmarkt nu ze hun slag kunnen slaan. Mogelijk ten koste van doorstromers en beleggers, die wat voorzichtiger zijn geworden.

Het aantal starters in het hogere marktsegment en huizenbezitters die een duurdere woning kopen is in het derde kwartaal met respectievelijk 12 procent en 20 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Zij profiteren van de lage rente en zetten steeds meer spaargeld in, al dan niet geschonken door ouders.

Nog eens 14.000 huishoudens lieten hun hypotheek verhogen om daarmee een verbouwing te betalen. Bij de populariteit van verbouwingen valt ook te denken aan verduurzamen van een woning met bijvoorbeeld isolatie. Daar wordt volgens HDN meer in geïnvesteerd. Het energielabel wordt bovendien belangrijker gevonden bij het (ver)koopproces. Bij 40 procent van de aanvragen voor het kopen van een woning was een energielabel bekend, vorig jaar nog 34 procent. Niet eerder was dit percentage zo hoog.

Bron: Independer hypotheek berekenen tool

