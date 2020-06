Huizenkopers betalen straks bedrag aan notaris voor negatieve rente

Quiz en video's Laatste Eigen Huis & Tuin: alleen de echte fan maakt deze quiz foutloos

6 juni Eigen Huis & Tuin is vandaag voor de laatste keer op televisie. Daarna volgen nog de zomercompilaties en later komt het misschien terug in een andere vorm, maar je kunt rustig spreken over het einde van een tijdperk. Wat weet jij over het populaire woonprogramma? Test je kennis met deze quiz.