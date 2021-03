Huizenkopers trekken trukendoos open en nemen risico met financiering

Woningscha­de door de storm? Dit kun je het beste doen

11 maart In het hele land kwamen vandaag zware windstoten voor van soms wel 110 kilometer per uur. Huizen en gebouwen raakten flink beschadigd. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of ze die vergoed krijgen. Hoe zit het eigenlijk met die schade?