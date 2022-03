Huizenprijs piekt opnieuw, maar ook hypotheekrente blijft stijgen

De prijsstijging die het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu vaststellen is wat kleiner dan een maand eerder, toen met 21,1 procent de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995 werd genoteerd. Maar als het zo doorgaat is een prijsverdubbeling binnen een decennium in zicht: vergeleken met het dal na de kredietcrisis in juni 2013 waren de prijzen in februari 91,7 procent hoger.

Het is een bekend gegeven dat vooral starters zonder hulp van rijke ouders buiten de boot vallen. Alleenstaanden moeten bijna twee keer zoveel eigen geld meebrengen voor een huis als drie jaar geleden en de beschikbaarheid van woningen is ook een probleem. Nu begint ook de stijgende rente te wringen. Sinds oktober vorig jaar is de gemiddelde hypotheekrente al ruim 0,8 procentpunt hoger (2,2 procent). Die stijging lijkt voorlopig nog niet ten einde, gezien het tempo dat vergelijkbaar is met de stijgingen ten tijde van de krediet- en eurocrises, waarschuwen de experts van De Hypotheekshop.

Volledig scherm © De Hypotheekshop

De hogere rente zet de leencapaciteit van sommige kopers inmiddels onder druk, zeker in combinatie met de gestegen huizenprijzen. Op een zeker moment gaat de hogere rente knellen, zegt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. ,,Dat gebeurt wel met vertraging. In de statistieken die we nu zien, hebben mensen twee maanden geleden de hypotheek al afgesloten. Verder zie je bij een rentestijging twee bewegingen bij consumenten: een deel gaat juist versneld kopen. Een ander deel, dat nog aan het oriënteren was, maakt juist een pas op de plaats.” Ook denkt De Vries dat huizenkopers mogelijk hun rente minder lang vastzetten, waardoor de afgesloten rente nog niet zo snel stijgt als de marktrente.

Toch is de verwachting wel dat de grootste prijsstijgingen op de huizenmarkt achter de rug zijn. Ook banken lijken in hun prognoses te mikken op afkoeling. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne, de inflatie in Europa en de rente die de Europese Centrale Bank als reactie daarop bepaalt. Ook kan beleid van de overheid de prijzen nog beïnvloeden. De Nederlandsche Bank dringt als belangrijke adviseur aan op strengere leennormen en minder fiscaal voordeel voor huiseigenaren. Het kabinet schaft in ieder geval in twee stappen de belastingvrije schenking voor de woning af.

Bekijk hier al onze video’s over wonen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.