Huizenprijzen gaan mogelijk helemaal niet dalen: 'De trein dendert door’

Conflict om nieuwbouw­huis dat 30 centimeter te dicht op erfgrens zou staan: ‘Absurde situatie’

29 juli Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe staat op nummer 3b een nieuw huis. Omdat het volgens de buurvrouw te dicht bij haar erfgrens staat en niet in lijn met de andere woningen in de straat heeft haar zoon Robert Jan de Vries de bouw van de woning tot aan de Raad van State aangevochten. Zonder succes. Hij blijft zwaar gefrustreerd achter.