Huizenprijzen stijgen met meer dan 8 procent; NHG-grens ook hoger

Zomer in huis Leven in een sprookje: zo combineer je Disney met de rest van je interieur

1 september Wil je thuis een zomers sfeertje creëren en heb je daar een beetje inspiratie voor nodig? Dan is interieurstylist Marlous Snijder je redding. Deze week, omdat knuffelen met Mickey Mouse in Parijs even niet zo'n goed idee is: Disney in je woonkamer.