Huren bij een hospita? Dan kun je zomaar in de problemen komen

De druk op de woningmarkt is voor jongeren zo groot, dat ze voor alternatieve woonvormen kiezen. Inwonen bij iemand kan aantrekkelijk klinken. Je hebt echter weinig rechten als huurder bij een hospita, weet Sanne (25) uit Nijmegen na een harde les. ‘Ik had zakelijker moeten zijn.’

Het was moeilijk om een geschikte woning te vinden nadat Sanne was afgestudeerd en een fulltime baan kreeg. ,,Ik wilde weg uit mijn studentenkamer, maar kon moeilijk iets betaalbaars vinden in Nijmegen. Voor veel zelfstandige woonruimtes zou ik meer dan de helft van mijn salaris kwijt zijn aan huur. Daarom was ik erg blij toen ik via via bij mijn huidige studio terechtkwam.”

Het is een studio met veel daglicht, genoeg opbergruimte, een slaapkamer, woonkamer en eigen keuken. Alleen de badkamer moet ze delen met de verhuurder. En dat voor nog geen 500 euro per maand. ,,Ik woon er met veel plezier”, zegt Sanne. ,,Daarom schrok ik toen de verhuurder mij onlangs liet weten dat ze het toch niet vindt werken. Hoewel ze geen overlast van me heeft, heeft ze niet meer het gevoel dat het haar eigen huis is. In het contract staat dat ze zonder reden de overeenkomst mag stopzetten. Ik zit ineens met een probleem, want moet iets anders gaan zoeken en dat zal moeilijk worden.”

Zonder aanwijsbare reden het contract opzeggen, mag dat zomaar? Ja, de verhuurder lijkt in haar recht te staan, laat het Juridisch Loket weten. ,,Als er gemeenschappelijke voorzieningen zijn, zoals een gedeelde badkamer, is sprake van hospitaverhuur”, zegt een woordvoerder. ,,Verder moet de verhuurder zelf ook gebruik maken van de woning als hoofdverblijf. Van een hoofdverblijf is sprake als de verhuurder regelmatig eet, verblijft en slaapt in de woning.”

Proefperiode

De rechten van hospitahuur verschillen met de rechten van een normale huurovereenkomst. Voor huurders die van een hospita huren, geldt de eerste negen maanden geen huurbescherming. Deze proefperiode betekent dat de hospita zonder reden de huur mag opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van drie maanden.

Na negen maanden heeft de huurder een beperkt recht op huurbescherming en moet de hospita wel een reden geven van de opzegging. Gaat de huurder niet akkoord met een opzegging, dan moet de verhuurder naar de rechter. De kantonrechter weegt de belangen af.



De huurovereenkomst kan bijvoorbeeld beëindigd worden bij grote verschillen in leefwijze. ,,Bij hospitaverhuur zal de verhuurder eerder gelijk krijgen dan bij gewone verhuur", zegt een woordvoerder van het Juridisch Loket.

Populariteit hospitaverhuur Over het aantal kamers dat door hospita’s wordt verhuurd is weinig bekend, zo staat in een evaluatie over de kamerverhuurvrijstelling van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2017. In 2007 heeft het ministerie een rapport gepubliceerd waarin cijfers over het aantal beschikbare kamers bij hospita’s staan. In 2002 waren dit er 73.000 en in 2006 waren het er 87.000. Het doel van de verhuurvrijstelling is het stimuleren van het aanbod van studentenkamers door hospita’s om zo het aanbod van studentenkamers te vergroten. Verhuurders hoeven dankzij de vrijstelling minder belasting te betalen. In tijden van woningnood in de grote steden zou dat extra aantrekkelijk kunnen zijn, om zo bijvoorbeeld een kennis of familielid aan woonruimte te helpen, maar meestal wordt hospitaverhuur aan studenten gekoppeld. Zo willen in Utrecht GroenLinks en Student & Starter graag dat meer Utrechters een lege kamer in huis verhuren aan een student. In Delft en Nijmegen zouden dergelijke oproepen hebben geholpen. Ook de Rijksuniversiteit Groningen deed vorig jaar een opmerkelijke oproep aan medewerkers om internationale studente onderdak te bieden.

Te veel thuis

Balen dus voor Sanne, want zij weet dat ze op zoek moet naar iets anders. Een harde les. ,,Wat ik anderen zou aanraden? Toch van tevoren goed uitspreken wat de verwachtingen zijn. Blijkbaar was het meisje dat voor mij in de studio woonde veel minder thuis. Ik heb weliswaar een fulltime baan, maar 's avonds is er wel leven. Vriendinnen komen bij me op bezoek en mijn vriend slaapt geregeld bij mij. Dat was aanvankelijk geen probleem, maar het lijkt erop dat de verhuurder toch vindt dat er te veel activiteit in huis is.”

Sanne vindt het moeilijk om de verhuurder iets te verwijten. ,,Het is natuurlijk haar huis, dus ik snap het wel. We zijn heel erg vanuit vertrouwen bij elkaar gekomen en de klik is goed. Ik hoefde bijvoorbeeld ook geen borg te betalen en ze zegt nog steeds dat ze me heel aardig vindt. Maar ik had zakelijker moeten zijn en duidelijker verwachtingen moeten uitspreken of zelfs leefregels moeten opstellen. Het probleem is dat ik nu ook geen studentenkamer meer heb. Als ik had geweten dat dit kon gebeuren, was ik daar nog niet weggegaan.”

,,Het is goed dat studenten of starters zich er van bewust zijn dat de huurbescherming erg beperkt is bij hospitaverhuur", zegt een woordvoerder van de Woonbond, die opkomt voor de rechten van huurders. ,,Het kan een mooie manier zijn om woonruimte te vinden, maar je hebt wel degelijk minder bescherming dan bij een reguliere huurovereenkomst. Neem dat mee in je overweging.”