Huren in Brabant wordt duurder: vooral in Eindhoven flinke stijging

Het heeft precies een jaar geduurd dat huizenzoekers, die zijn aangewezen op de vrije huursector, op adem konden komen. In het derde kwartaal van dit jaar ging de gemiddelde vierkantemeterprijs weer met 2,5 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. In Breda, Tilburg en Eindhoven stegen de prijzen nog harder: tot wel 8,1 procent.

Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius, waar het grootste deel van de huizen zonder gereguleerde huurprijs wordt aangeboden. Het gaat om huurwoningen die beschikbaar komen en een kale huur hebben boven de 753 euro per maand. De Tweede Kamer heeft voor dit jaar wel de huurverhogingen beperkt voor zittende bewoners, maar bij wisseling van bewoners mogen de verhuurders vragen wat ze willen en zou je dus kunnen spreken van een marktprijs.

In de vijf grootste steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, stegen de huurprijzen. De hoofdstad is nog altijd de duurste stad om een woning te huren met een vierkantemeterprijs van 22,44 euro gemiddeld. Een appartement van 80 vierkante meter zou dan bijna 1800 euro per maand kosten. In Amsterdam werd vorige maand nog gedemonstreerd tegen de op hol geslagen huurprijzen voor vaak heel eenvoudige, oude woningen.

Huren in Brabant wordt duurder

De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in Brabant kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 13,89 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 13,01 euro.

In Breda steeg de huurprijs per vierkante meter 5,9 procent, in Tilburg 6,6 procent en in Eindhoven 8,1 procent. In Den Bosch ging het minder hard met 2,8 procent.

Bekijk hieronder per gemeente wat de gemiddelde stijging van de huurprijs is.

Buitenlandse medewerkers kloppen aan

Jasper de Groot, directeur van Pararius, sprak eerder al de verwachting uit dat na het zwaarste dieptepunt van de coronacrisis, buitenlandse medewerkers (expats) terug zouden keren en de druk op de vrije huursector zouden verhogen. ,,De expatmarkt draait als nooit tevoren en het aanbod korte verblijven dat tijdens de coronacrisis op de reguliere huurmarkt werd aangeboden, verdwijnt weer van de markt.” Hij doelt daarmee op vakantieverblijven die onder meer via Airbnb en Booking worden aangeboden aan toeristen.

,,Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging”, aldus De Groot.



De enigszins afkoelende markt begint dus alweer op te warmen. ,,Vrijgekomen huurwoningen werden afgelopen jaar minder makkelijk verhuurd, met name in het hogere segment. Om leegstand te voorkomen en woningen alsnog te verhuren, werden huurwoningen aantrekkelijker geprijsd. We zien aan de Engelstalige versie van onze website dat het aantal contact- en informatieaanvragen van expats enorm is toegenomen. Dat de huurprijzen het afgelopen kwartaal weer zijn gestegen is niet meer dan logisch.”

