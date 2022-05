Huurcommissie waarschuwt voor verrassingen in hoge servicekosten: ‘Huurders kunnen bij ons terecht’

Huurders met een all-inclusive huurprijs kan een onaangename verrassing wachten omdat servicekosten in veel gevallen de hoge energieprijzen niet meer dekken. Die waarschuwing komt van de Huurcommissie op de dag dat de overheidsinstelling in het jaarverslag bekendmaakt dat de achterstanden in de klachtenafhandeling zijn weggewerkt.

Huurders en verhuurders kunnen weer binnen vier maanden hun recht halen bij de Huurcommissie als er een conflict is over bijvoorbeeld huurverhogingen, gebreken in woningen of servicekosten. ,,We krijgen het huis weer op orde”, zegt voorzitter Asje van Dijk in een interview met deze site.

Lees ook Dit zijn de regels voor huurverhogingen dit jaar

Soms duurde het wel een jaar of in uitzonderlijke gevallen twee jaar tot een klacht door de Huurcommissie werd opgepakt. ,,In een overspannen huizenmarkt zijn er veel huurexcessen en begin vorig jaar lagen er 9400 zaken op de plank die wij niet op tijd konden behandelen. Inmiddels is dat aantal tot 2800 teruggebracht en dat is een normale voorraad waardoor we vanaf nu binnen vier maanden recht kunnen spreken.” Vier maanden is de wettelijke termijn. De commissie kon al vele jaren haar wettelijke taak niet vervullen.

Meer personeel en snelle uitspraak bij simpele zaken

Volgens Van Dijk heeft het flink geholpen dat de dienst vijftig nieuwe medewerkers kon inhuren - grofweg van honderd naar honderdvijftig. ,,Soms heb je een crisis nodig om veranderingstrajecten op korte termijn door te voeren. Het probleembesef en urgentiegevoel is toegenomen, ook door het toeslagenschandaal en de analyses die volgden dat burgers tussen wal en schip dreigden te raken. Dankzij corona werd het snel normaal om zaken ook via videobellen af te handelen in plaats van op locatie. Daar zou normaal gesproken vijf jaar over worden vergaderd en is nu de standaard geworden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch was er meer werk aan de winkel bij de Huurcommissie, de plek waar huurders van sociale huurhuizen zich kunnen melden als ze denken dat ze een te hoge huur betalen. ,,We hebben de informatie verbeterd. Vorig jaar kregen we 36.000 telefoontjes binnen met vragen over de rechten en plichten van huurders. Alle verzoekschriften zijn korter en in begrijpelijker taal opgeschreven, B1-niveau heet dat dan. Dat heeft enorm geholpen om het proces gemakkelijker te maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Als een verhuurder ons niet duidelijk kan maken dat het niet klopt, zien wij geen reden meer om er een zitting voor te organise­ren Asje van Dijk, voorzitter Huurcommissie Asje van Dijk, bestuurder en onder meer oud-burgemeester van Barneveld, heeft veel van de zaken ook persoonlijk afgehandeld om de stapel klachten sneller weg te werken. ,,We hebben een schifting gemaakt tussen ingewikkelde en eenvoudige zaken. Ik ben gerechtigd een voorzittersuitspraak te doen als een student bijvoorbeeld een kamer van 12 vierkante meter woont en wij op basis van nog wat kenmerken kunnen concluderen dat de huur 312 euro maximaal zou mogen zijn. Als een verhuurder ons niet duidelijk kan maken dat de huur hoger zou moeten zijn, dan zien wij geen reden meer om er een zitting voor te organiseren. Dat scheelt veel tijd en daarmee is de huurder dus sneller geholpen.” In 2021 zijn 11.293 van de 16.616 verzoeken afgedaan met een voorzittersuitspraak, zo staat in het jaarverslag.

Verrassingen bij afrekening servicekosten

Dat de Huurcommissie de handen vrij heeft om een nieuwe stroom zaken aan te pakken is volgens Van Dijk waarschijnlijk hard nodig. ,,Met name rond de servicekosten gaan veel mensen het komende jaar onaangename verrassingen tegenkomen”, stelt hij. ,,De kosten voor energie lopen gierend uit de klauwen en omdat die vaak verstopt zitten in de servicekosten, verwachten wij dat veel huurders bij de afrekening vóór 1 juli een fikse rekening krijgen gepresenteerd.”

De Huurcommissie wordt vervolgens vaak ingeschakeld door huurders die vermoeden dat de afrekening niet klopt of dat zij die kosten niet op hun bord mogen krijgen. ,,Als wij zo'n zaak krijgen, splitsen we de huurprijs in de kale huur en de verschillende servicekosten. Soms is dat een schoonmaker van gemeenschappelijke ruimtes, maar het kan dus ook gaan om nutsvoorzieningen. Als het voorschot in de servicekosten niet toereikend is, mag een verhuurder de energiekosten verhalen bij de huurder. Tegen huurders zeggen we: probeer van de verhuurder het bewijs te krijgen van de meerkosten. En nu de achterstanden zijn weggewerkt kunnen we ook met vertrouwen zeggen: klop bij ons aan als je denkt dat er iets niet pluis is. Dat geldt ook voor verhuurders die problemen hebben met hun huurders overigens.”