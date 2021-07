Huurcorporaties leden miljoenenschade door afspraken liftbouwers

Lenny geniet van alles in haar tuin, behalve van de buurtkat­ten

18 juli Lenny Bouman woont in een statig herenhuis in de Haagse Perponcherstraat met een prachtige en vooral riante tuin van 13 bij 12 meter. ,,Ik geniet met name van alle kleurrijke bloemen. Maar wat minder van alle buurtkatten die mijn tuin als wc gebruiken.”