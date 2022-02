Huurprijzen sociale sector mogen dit jaar met 2,3 procent omhoog

Belangenorganisatie van huurders de Woonbond ziet het doorzetten van de huurverhoging als een ‘gemiste kans’ om iets te doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zouden zien gaan aan vaste lasten.

Die 2,3 procent is de inflatie van vorig jaar. In voorgaande jaren mochten de huren van sociale huurwoningen met de inflatie, plus 1 procent stijgen. Maar voor het komende jaar wordt nog van die extra 1 procent afgezien. Ook voor huurders in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van 3,3 procent. Verhuurders in dat segment mogen zelf bepalen of ze die doorvoeren.

Het besluit betekent niet dat alle sociale huren ook daadwerkelijk met 2,3 procent omhoog gaan, stijgingen kunnen nog hoger of lager uitvallen. Voor mensen met hogere inkomens kunnen woningcorporaties huren meer verhogen, met maximaal 50 tot 100 euro per maand, zolang dit binnen de maximale huurprijsgrens van de woning valt.

Huren bevroren in coronacrisis

Vorig jaar werd deze inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (IAH) niet toegepast, vanwege de coronacrisis. Volgens De Jonge biedt de regeling ‘corporaties de financiële ruimte om mensen die moeite hebben de huur op te brengen juist geen 2,3 procent huurverhoging te geven’.

De inflatie is de afgelopen tijd fors opgelopen, tot 6,4 procent in januari. Daar zullen huurders in de sociale sector nu nog niks van merken, maar die hogere inflatie “zou vooral tot uiting kunnen komen in de huurverhoging van 2023", aldus de minister.

Op aandringen van de Tweede Kamer werden de huren in de sociale sector vorig jaar bevroren. Die bevriezing loopt dus per 1 juli af. Het vorige kabinet was geen voorstander van de maatregel, en ook De Jonge zet er vraagtekens bij. Geen of beperkte ruimte voor huurverhoging beperkt de ruimte voor investeringen in de bouw van nieuwe woningen, en de verduurzaming van bestaande woningen, zo stelt hij.

De Woonbond kijkt anders tegen de situatie aan. Gezien de stijgende energieprijzen, waar met name lage inkomens in slechte huurwoningen door worden geraakt, was op zijn minst een huurbevriezing van woningen met onzuinige labels op zijn plaats geweest, vindt de organisatie. De Woonbond overlegt naar eigen zeggen nog met corporatiekoepel Aedes over de huurverhogingen voor de komende jaren. Volgens de belangenbehartiger is het noodzakelijk om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. Te veel huurders zouden nu namelijk niet of nauwelijks rondkomen.