Hypotheek wordt duurder door oplopende rente: dit is het effect

Maar wat betekenen deze percentages nou voor de maandlasten? Financieel expert en vergelijker Independer.nl rekende dat voor deze site uit. ,,Als de rente hoger wordt, kun je minder geld lenen”, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Dit kan zo 2000 tot 5000 euro schelen als de rente 0,1 procent stijgt, bij een inkomen tussen de 30.000 en 50.000 euro bruto per jaar.”

Een fors hoger rentepercentage betekent normaal gesproken op termijn dat de huizenprijzen zakken, omdat simpelweg minder mensen de vraagprijs kunnen neertellen.



In onderstaande grafiek is inzichtelijk gemaakt wat een renteverhoging met de maandlasten doet. De basisrente is in het rekenvoorbeeld 1,3 procent (een gemiddelde) voor huizen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), oftewel de huizen tot en met 300.000 euro. Alle huizen die duurder zijn (350.000 euro of hoger) hebben bij een rentevastperiode van tien jaar een basisrente van 1,8 procent (komt ook overeen met gemiddeld tarief van nu).