Ikea komt met ludieke audioversie van catalogus

De papieren catalogus gaat eruit, zo werd recent bekendgemaakt. Met het audioboek wil Ikea met een knipoog aandacht vragen voor de nieuwe digitale catalogus. De vraag is ook of iemand de moeite gaat nemen om alles te beluisteren, want het is ruim 6 uur aan audio.

Zweedse namen

Goed nieuws voor iedereen die moeite heeft met de namen van alle producten: in het audioboek wordt de catalogus van kaft tot kaft voorgelezen, inclusief alle Zweedse namen. Wie nieuwsgierig is naar het bijbehorende beeld, kan de catalogus bekijken via IKEA.nl.