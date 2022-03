In Almelo moet ieder jaar een dorp uit de fabriek rollen

Geruisloos druk de robotarm strips in een grijze laag lijm. ,,Flexibele steenstrips van 6 millimeter dik, ze bestaan voornamelijk uit zand. Als de lijm is gedroogd ziet het eruit als een voeg’’, vertelt Gerard Peelen, bedrijfleider bij Plegt-Vos in Langeveen. ,,De strips zijn in alle kleurvariaties en reliëfs te krijgen. De lijm, dus de voeg in wit, grijs en antraciet. Je ziet het verschil met echt metselwerk niet.’’ Hier in een fabriekshal in Langeveen bouwt de aannemer al jaren bouwelementen, gevels en kozijnen voor de bouwprojecten van de aannemer. Het was vooruitstrevend twintig jaar geleden, maar valt in het niet bij de nieuwe fabriek in Almelo die over een paar maanden in bedrijf gaat.