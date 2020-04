In de Coronastraat kunnen ze de grappen inmiddels dromen, maar ‘hier wil iedereen wel wonen’

Welkom in de Coronastraat in Culemborg. Tot voor kort repte nooit iemand over dit straatje in de Triowijk, nu is dat wel anders. Na een week of drie kunnen de bewoners de grappen over het rondwarende virus dromen. Een stel dat geholpen door vaderlief een tuin transformeert van een ‘bende’ in een ‘paradijsje’ zegt dat sinds het coronavirus hier het dagelijks leven beheerst, ze er maar al te vaak aan worden herinnerd hoe hun straat heet.