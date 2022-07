In de villa van Johan en Irma heb je permanent vakantiegevoel dankzij zwemvijver, sauna en jacuzzi

binnenkijken Dit stel woont midden in stad in twee-on­der-een-kap: ‘Soms vergeten we dat we in de Randstad wonen’

Anke en Roul verkopen hun twee-onder-een-kapwoning in Den Haag. De langgekoesterde droom om een eigen huis te bouwen in Brabant, gaat binnenkort in vervulling. ,,Maar het vertrek smaakt wel bitterzoet. We laten behoorlijk wat achter hier.”

12 juni