In gloednieuw seniorencomplex Westergoud woon je zelfstandig en hoeft niemand eenzaam te zijn

Dit zijn de woontrends van 2023: 'Er is iets aan de hand met kurk'

Er is van alles aan de hand in de wereld. Wat doet dat met ons interieur? Dat vertelt Marianne Luning, stylist bij vtwonen en nét terug van Maison&Objet, de grote vakbeurs voor interieur in Parijs. ,,Kleur gaat een hele positieve vibe aan onze interieurs geven.”

21 januari